Визовый центр в Петрозаводске проработает до лета

Стало известно о работе визового центра VFS Global в Петрозаводске. Центр является партнером МИД Финляндии. 4 апреля финская сторона объявила о временном закрытии своего представительства в Карелии, которое работало в городе с 1990 года.

По сведениям карельского Минэка, визовый центр будет работать до 1 июля 2023 года, сообщает ТАСС. Документы на визы будут отправлять в Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербург.

Власти Карелии пока не располагают информацией о работе визового центра после 1 июля 2023 года. На сайте Генконсульства должно будет появиться разъяснение. // фото unsplash.com