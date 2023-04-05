Парад и выставку военной техники хотят провести в Сортавале

В Северном Приладожье хотят организовать парад и провести выставку военной техники. Такие предварительные договоренности достигли власти Сортавалы и президент Военного технического общества «Брони Победы» Алексей Мигалин. Об этом сообщили в администрации Сортавальского поселения.

Мероприятие планируется провести в середине лета. Пока предварительно называется 20 июля. // фото из группы «Администрация Сортавальского поселения»