05 апреля 2023, 08:30
Парад и выставку военной техники хотят провести в Сортавале
Мероприятия могут пройти в середине лета
В Северном Приладожье хотят организовать парад и провести выставку военной техники. Такие предварительные договоренности достигли власти Сортавалы и президент Военного технического общества «Брони Победы» Алексей Мигалин. Об этом сообщили в администрации Сортавальского поселения.
Мероприятие планируется провести в середине лета. Пока предварительно называется 20 июля. // фото из группы «Администрация Сортавальского поселения»