«Вишнёвый сад» — самое читаемое произведение Чехова в Карелии

Лидером по прочтениям среди произведений Чехова в Карелии стала история о закате дворянской эпохи в России «Вишневый сад». Ее активно перечитывали жители всех возрастов. На втором месте — повесть о провинциальной психбольнице «Палата №6», которая пользовалась популярностью у мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, а также у женщин после 45. Замыкает тройку лидеров пьеса «Дядя Ваня», которую петрозаводчане перечитывают преимущественно в зрелом возрасте. В топ любимых произведений классика в республике также вошли «Каштанка» и «Бабье царство».

В целом подход к выбору книг читателей из Карелии похож на предпочтения других северо-западных регионов, но есть различия. Так, помимо «Вишневого сада» и «Палаты № 6», в числе популярных произведений в Санкт-Петербурге оказалась пьеса «Три сестры», в Архангельске - «Враги. Повести и рассказы», а в Псковской области – «Капитанский мундир».