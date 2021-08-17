VISA выступает против решения Wildberries брать комиссию при оплате

Недавно крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о взимании комиссии в 2% за оплату товаров картами международных платежных систем. В связи с этим международная платежная система Visa выразила обеспокоенность.

«Мы выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе»,

— заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там добавили, что у потребителей должна быть возможность выбирать удобный для себя способ оплаты, сейчас ситуация обсуждается с представителями Wildberries. // Фото: justynafaliszek