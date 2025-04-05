Виолончелист Александр Рамм покоряет Карелию

Сильные и глубокие произведения знаменитых композиторов Прокофьева и Рахманинова прозвучат под аккомпанемент инструмента, созданного Габриэлем Жебраном Якубом (6+)

Фото: Афиша Государственной Филармонии

11 апреля в Карельской филармонии выступит один из самых востребованных виолончелистов своего поколения – Александр Рамм, обладатель II премии и Серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015). Музыкант окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс Наталии Шаховской) и аспирантуру консерватории. Совершенствовался в Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера.

В руках Александра звучали раритетные виолончели из Государственной коллекции уникальных инструментов. Музыкант играл на старинной виолончели миланского мастера Пьетро Манте Гацца, а также виолончели Антонио Страдивари. С 2011 года Александр Рамм играет на виолончели, созданной современным мастером Габриэлем Жебраном Якубом.

В этот вечер прозвучит Симфония-концерт для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева, одно из последних крупных сочинений композитора. Концерт был окончен в 1952 году. Впервые исполнен Мстиславом Ростроповичем с Московским молодёжным оркестром. Симфония-концерт — это самое масштабное и, пожалуй, самое сложное из всех прокофьевских сочинений концертного жанра. Оно соединяет в себе остроту, свежесть и пикантную «деловитость» ранних прокофьевских опусов с мудрой мыслью и безупречным мастерством маститого художника.

Симфония №3 Сергея Рахманинова, которая тоже будет звучать в этот вечер, это произведение удивительной силы и глубины, одна из вершин творчества композитора, один из его итогов. Премьера Третьей симфонии состоялась 6 ноября 1936 года в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стоковского. В США симфония, очень своеобразная и глубоко русская по характеру, признания не получила. Навеянная воспоминаниями о России и пронизанная страстной любовью к родной далёкой и недостижимой земле, симфония, конечно, была чужда американским слушателям. Но сам Рахманинов был убеждён, что написал «хорошую вещь».

Исполнители: Симфонический оркестр филармонии, художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко.

Солист – лауреат международных конкурсов Александр Рамм (виолончель).

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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