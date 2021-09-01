01 сентября 2021, 10:06
Вход в помещение сауны в Петрозаводске опечатали на месяц
Предприятие сферы услуг в карельской столице нарушило санитарно-эпидемиологические требования
Сауна «Уют» в Петрозаводске не сможет принимать посетителей в течение ближайшего месяца. Вход в нее опечатали по решению суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Карелии.
Петрозаводский городской суд пришел к выводу, что на предприятии сферы услуг нарушили санитарно-эпидемиологические требования. В результате сауне запретили работать.
Она располагалась в подвале одного из многоквартирных домов Петрозаводска. На место выехали судебные приставы и опечатали вход.
Директору предприятия вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили об уголовной ответственности за нарушения. // Фото: KSchlott/Pixabay