Вход в помещение сауны в Петрозаводске опечатали на месяц

Сауна «Уют» в Петрозаводске не сможет принимать посетителей в течение ближайшего месяца. Вход в нее опечатали по решению суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Карелии.

Петрозаводский городской суд пришел к выводу, что на предприятии сферы услуг нарушили санитарно-эпидемиологические требования. В результате сауне запретили работать.

Она располагалась в подвале одного из многоквартирных домов Петрозаводска. На место выехали судебные приставы и опечатали вход.

Директору предприятия вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили об уголовной ответственности за нарушения. // Фото: KSchlott/Pixabay