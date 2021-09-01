Городской парк в Олонце благоустроят за 20 миллионов рублей

Городской парк на улице 30-летия Победы в Олонце благоустраивают в рамках программы «Народный бюджет». Жители города проголосовали за этот объект. Поэтому из бюджета Карелии выделили 20 миллионов на реализацию проекта «Формула крепости», сообщили в правительстве республики.

В 17-18 веках на этом месте было оборонительное сооружение, теперь в парке сделали пешеходные дорожки, газоны, озеленили территорию, установили освещение и монтируют систему видеонаблюдения. Завершить работы планируют к концу первого осеннего месяца.

Уже в сентябре в парке появится кольцевой пешеходный маршрут. Он повторит примерное расположение стен Олонецкой крепости. Она стояла на острове до 1741 года.

На маршруте будут смотровые площадки-башни, игровые зоны, в том числе для игры в кюккя, сцена и амфитеатр для культурных мероприятий. // Фото: источник