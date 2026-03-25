Ветераны СВО из Карелии покажут мастерство на чемпионате «Абилимпикс»

В России проходят региональные этапы чемпионата среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения России.

Чемпионат для ветеранов СВО во второй раз пройдет в Казани. От участников спецоперации, которые хотят показать свои профессиональные умения, поступило более 800 заявок. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что чемпионат дает ветеранам возможность получать новые профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, проявлять способности и таланты.

От Карелии в этом году будут выступать 10 ветеранов, которые покажут профкомпетенции в сферах «Предпринимательство», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Оператор БПЛА», «Мебельщик» и «Слесарь санитарно-технических систем». Сейчас вернувшиеся участники СВО готовятся к предстоящим соревнованиям.