Весна окутает любовью: в Петрозаводске пройдет 38-й фестиваль шансона

8 марта свое творчество зрителям подарят не только талантливые исполнители Карелии, но и приглашенные гости (6+)

Петрозаводчан и гостей карельской столицы приглашают на 38-ой традиционный фестиваль шансона «Весна окутает любовью».

Представители прекрасной половины уже привыкли встречать первый весенний праздник в компании любимых исполнителей и с нетерпением ждут его. Этот концерт имеет только ему свойственную особенность: праздничная атмосфера создается уже в холле, зрители запросто могут пообщаться с любимыми артистами, вокруг знакомые лица, цветы, ароматы, добрые улыбки и милое щебетанье прекрасных дам. Не зря фестиваль называют праздником песни и встречей добрых друзей. Люди приходят сюда отдохнуть, зарядиться энергетикой добра и любви.

Андрей Соловьев

В концерте участвуют лучшие творческие коллективы и исполнители Карелии. Зрители уже знают голоса любимых артистов и ждут их выхода на сцену. Талантливые исполнители Карелии подарят свое творчество зрителю.

Ирина Аникина и ансамбль "Степ"

В концерте примут участие Ирина Аникина, Игорь Росев, Андрей Соловьев, Мирослав Семанькив, Владимир Александренок, Сергей Романов, Владимир Перетятько, Светлана Секретова, Андрей Филимонов, Александр Лазарев, Кавер-группа "Морошка", Андрей Филимонов, ансамбль бального танца "Степ", Алексей Черфас (СПб), ведущие Екатерина Супранович и Владимир Ершов.

Алексей Черфас и ансамбль "Степ"

Каждый год фестиваль знакомит с новыми именами и новыми талантами. Этот раз – не исключение! Специальный гость фестиваля – ансамбль «Сорока» (Великий Новгород). Это профессиональный вокальный женский коллектив, продолжающий традиции русского народно-песенного искусства.

Ансамбль "Сорока" (Великий Новгород)

Простота, душевность песен, искренность артистов - секрет полных залов фестиваля.

Мы с женой очень ждем этого концерта! Я уже много лет дарю ей билеты на концерт 8 марта, и мы идем вместе! Это какой-то невероятный отдых для души! Мы подпеваем и пританцовываем! Не жалеем аплодисментов любимым артистам. У нас есть свои кумиры - Ирина Аникина, Андрей Соловьев, очень полюбили Алексея Черфаса. Узнали, что на этом концерте будет выступать ансамбль «Сорока». Видели их по телевизору в передаче Андрея Малахова, очень понравились голосистые девушки!

- поделился постоянный зритель и друг фестиваля Николай Петрович.

Участники традиционного поэтического конкурса

Если Вы в поисках подарка на 8 марта для любимой женщины, мамы, сестры, бабушки, то билет на фестиваль - замечательная возможность погрузиться в атмосферу любви, теплоты и праздника. Два часа живого звука, световых эффектов, красивого видеоряда и приятных сюрпризов.

Вокально-хореографическая студия "Поколение"

Концерт состоится 8 марта в 16 часов. Подробности по тел.: 70-33-35, 28-11-28.

Билеты можно приобрести в кассе ДК "Машиностроитель", купить билеты онлайн – на сайтах orbilet.ru и kassir.ru. 6+

Фото: Яков Берлин

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