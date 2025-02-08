Пары-меломаны смогут пожениться на фестивале «Воздух Карелии»

На юбилейном фестивале «Воздух Карелии» (0+) можно будет не только послушать музыку, но и заключить брак.

Сотрудники ЗАГС выдадут парам-меломанам свидетельство о регистрации брака, а новые семьи выйдут на главную сцену.

На музыкальном фестивале организуют фотозону, поставят палатку-шатер для церемонии, будет работать фотограф и видеооператор. Зарегистрировать брак смогут лишь десять пар. Им предоставят разные льготы, в частности, бесплатный проход на все четыре дня фестиваля.

Для регистрации брака на фестивале нужно пройти все обычные процедуры: подать заявление в городской ЗАГС не позднее 11 мая, оплатить госпошлину, в июне подойти в ЗАГС для подготовки документов и прийти на церемонию на самом фестивале. // фото unsplash.com