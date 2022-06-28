Версия WhatsApp для компьютера стала недоступна в России

Находясь в России, больше нельзя установить на компьютер WhatsApp. Скачать мессенджер для ПК с официального сайта не получается, пишет Telegram-канал 808.

Когда пользователи пытаются это сделать, они видят сообщение об ошибке. В нем сказано, что страницу не может открыть браузер. Проблема есть как при скачивании версии для Windows, так и для Mac.

Но App Store и Google Play мессенджер пока доступен. Если пользователь ПК включает VPN, мессенджер загружается. Почему появился запрет на загрузку из России, пока неизвестно. // Фото: pixabay.com