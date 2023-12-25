Вероятность изменений в ЕГЭ исключили

В ближайшие годы никаких глобальных изменений при сдаче ЕГЭ ждать не стоит. В Рособрнадзоре отметили, что «тонкие настройки» озвучивают до 1 сентября нового учебного года, пишет РИА Новости.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что новая форма ЕГЭ появится, когда себя изживет существующая форма экзамена, в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования.

«Сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся», - заверил Музаев. // фото freepik.com