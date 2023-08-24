24 августа 2023, 16:11
Велосипеды подарили социальным работникам на севере Карелии
Теперь велосипеды есть не только у соцработников в Калевальском районе, но и в Беломорском
В Беломорском районе социальным работникам отделения соцобслуживания на дому передали новенький двухколесный транспорт. Судя по фотографиям, опубликованным в VK-сообществе учреждения, велосипедов всего три.
В центре соцобслуживания говорят, что каждый день социальные работники преодолевают большие расстояния, оказывают пожилым людям помощь.
На велосипедах соцработники смогут быстрее добираться до подопечных.
В прошлом году велосипеды подарили социальным работникам, оказывающим социальные услуги в Калевальском районе. // фото freepik.com/