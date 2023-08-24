Велосипеды подарили социальным работникам на севере Карелии

В Беломорском районе социальным работникам отделения соцобслуживания на дому передали новенький двухколесный транспорт. Судя по фотографиям, опубликованным в VK-сообществе учреждения, велосипедов всего три.

В центре соцобслуживания говорят, что каждый день социальные работники преодолевают большие расстояния, оказывают пожилым людям помощь.

На велосипедах соцработники смогут быстрее добираться до подопечных.

В прошлом году велосипеды подарили социальным работникам, оказывающим социальные услуги в Калевальском районе. // фото freepik.com/