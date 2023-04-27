27 апреля 2023, 07:19
Общество

Велосипедистов проверяют на улицах Петрозаводска

Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с владельцами двухколесного транспорта в карельской столице

Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с велосипедистами в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцам двухколесного транспорта напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, использования защитной экипировки.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что за нарушение ПДД для велосипедистов предусмотрен штраф в размере 800 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
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