Велосипедистов проверяют на улицах Петрозаводска

Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с велосипедистами в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцам двухколесного транспорта напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, использования защитной экипировки.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что за нарушение ПДД для велосипедистов предусмотрен штраф в размере 800 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска