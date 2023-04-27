Ни поесть нормально, ни в туалет сходить, да и учиться негде

Накануне весенних каникул администрации двух пудожских школ № 2 и № 3 объявили родителям, что учебный год школьники продолжат в здании Дома детского творчества, который когда-то был школой № 1. Причина – начинающийся одновременно капитальный ремонт зданий.

Но как уместить почти 1,5 тысячи детей в небольшом здании, где нет необходимых для занятий условий, отсутствует столовая, и проблема с туалетами?

Чиновники стремятся любой ценой освоить выделенные на ремонт школ деньги. Но почему эту «любую цену» должны платить дети? Подробно об этом – здесь.