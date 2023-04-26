Максим Мазуровский: «Между строк читайте очередной прогноз»

Карельский бизнесмен и общественный деятель Максим Мазуровский побывал в зоне СВО, где снял короткий фильм о поездке и о встреченных людях. Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети.

«Хотел понять, за что воюют наши парни, увидеть их жизнь в зоне СВО. Увидел. Понял. Пел им свои песни и дарил книги о смысле жизни и национальной идее "Корабль находит гавань". Сняли об этом короткий фильм».

«Жаль, что нельзя показать то, что мы видели там своими глазами. Жаль, что мир не может услышать из первых уст истории людей, живущих в Крыму и воюющих на новых территориях России. Жаль, что большинство увидит новую реальность слишком поздно», - пишет Максим.

«Реальность - это то, что остаётся, когда все иллюзии развеиваются. Инфо-пелена глобального надувательства с войной спадает с глаз общества так же медленно, как спадала инфо-пелена глобального надувательства с псевдо-пандемией. Те, кто орал про страшный вирус и впаривал спасительное "лекарство", теперь орут про "страшную Россию" и впаривают спасительное НАТО. А потом они будут орать про страшный голод и впаривать спасительные цифровые валюты с социальными рейтингами.

Перестаньте бездумно реагировать на то, что вам показывают и рассказывают. Они ведь, как и с фейк-пандемией, потом не признаются во лжи или том, что их попросту оболванили. Поэтому выбирайте сторону с умом, а между строк читайте очередной прогноз. Все предыдущие сбылись. Приятного просмотра».