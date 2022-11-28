Ведущими «Голубого огонька» станут Николай Басков и Андрей Малахов

Стал известен список артистов, которые примут участие в «Новогоднем голубом огоньке». Среди них Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Стас Михайлов. Вести программу будут Андрей Малахов и Николай Басков, сообщает Газета.Ru

Среди других снявшихся артистов были группа «Банд’Эрос», Лолита Милявская, Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Лев Лещенко и многие другие.

Заместитель генерального директора ВГТРК Алексей Нечаев заявил, что все российское телевидение постарается обеспечить гражданам новогоднее настроение. // Фото: freepik