Вечерний автобус в Олонец отменили с 11 по 13 октября

Вечерний рейс №519 из Петрозаводска в Олонец отменили на несколько дней. Об этом сегодня сообщает городской автовокзал.

Рейс «Петрозаводск-Олонец» отправлением из карельской столицы в 18:15 не будет выполняться с 11 по 13 октября по обращению частного перевозчика «АТП».

Пассажиры могут сдать купленные билеты по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее временно был отменен другой рейс частного перевозчика. С 11 по 13 октября отменен автобусный рейс из Петрозаводска в Лахденпохью с отправлением в 14:00. (фото unsplash.com, Vianney Cahen)