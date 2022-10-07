Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

В субботу, 8 октября, водителей Петрозаводска ждут массовые проверки. О проведении рейда «Контроль трезвости» сообщили в городской Госавтоинспекции.

За девять месяцев в столице Карелии инспекторы дорожной полиции отстранили от управления 666 нетрезвых водителей, 77 из них уже ранее садились за руль в состоянии опьянения. Было зарегистрировано девять ДТП с участием нетрезвых водителей, 13 человек получили травмы, один погиб. (фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска)