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29 июня 2026
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Маркет

Важный объект: как идет реконструкция районной библиотеки в Сегеже

Здание центральной районной библиотеки в Сегеже пытались вернуть к жизни не один раз. Компания-подрядчик поделилась видео, как дела на объекте сейчас

Группа компаний «Нова» год назад взяла на себя реконструкцию здания районной центральной библиотеки Сегежи – одного из зданий-символов культурной жизни города.  Карельский застройщик стал не первым подрядчиком на этом сложном, но важном объекте. Недавно мы писали о том, что строители наткнулись на артефакт в старом здании библиотеки.

Строительная компания «Нова» поделилась видео, в котором можно оценить то, насколько специалистам удалось продвинуться в работе по восстановлению здания.

На правах рекламы. ООО "Нова-Инвест", ИНН 1001258205

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