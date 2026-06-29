Важный объект: как идет реконструкция районной библиотеки в Сегеже

Здание центральной районной библиотеки в Сегеже пытались вернуть к жизни не один раз. Компания-подрядчик поделилась видео, как дела на объекте сейчас

Группа компаний «Нова» год назад взяла на себя реконструкцию здания районной центральной библиотеки Сегежи – одного из зданий-символов культурной жизни города. Карельский застройщик стал не первым подрядчиком на этом сложном, но важном объекте. Недавно мы писали о том, что строители наткнулись на артефакт в старом здании библиотеки.

Строительная компания «Нова» поделилась видео, в котором можно оценить то, насколько специалистам удалось продвинуться в работе по восстановлению здания.

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