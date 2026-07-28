Важна не прибыль, а результат: институт ЧЛХ празднует день рождения

Три года сотрудники института челюстно-лицевой хирургии стоят на страже здоровья зубов жителей Карелии

Фото предоставлено институтом ЧЛХ

Институт челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и косметологии в марте 2025 года отметил свое трехлетие.

С чем столкнулись, когда создавали Институт, о конкуренции, о достижениях и о перспективах стоматологической сферы рассказала хирург, кандидат медицинских наук, директор института челюстно-лицевой хирургии, стоматологии и косметологии Мария Канноева.

- Мария Владимировна, расскажите, с чего все начиналось?

- Я по образованию - челюстно-лицевой хирург. А челюстно-лицевому хирургу надо где-то работать. И для того, чтобы вам никто не мешал, вы должны открыть клинику для себя (смеется). Естественно, хотелось создать хорошую команду докторов для того, чтобы пациенты в одном месте получали большой спектр стоматологических услуг, ведь в стоматологии большое количество ответвлений. И когда ты собираешь вместе профильных специалистов разных направлений - результат очень хороший получается.

- Что было самым сложным в начале, в первые дни и месяцы существования института?

- Время. Очень сильно не хватало времени. Начинали мы с небольшим штатом, и загрузка была такая, что записи были на 2-3 месяца вперед, а я такого не люблю. Ждать 2 месяца, чтобы попасть к врачу - это очень много.

- Сложно ли выживать в этом бизнесе? Высока ли конкуренция и бывали ли у вас конфликты интересов с другими клиниками?

- Нет, никаких конфликтов интересов не было. Мы ведем пациентов с других клиник, или их к нам направляют, у нас реферативная практика. Мы умеем делать свою работу, мы делаем ее хорошо, наши коллеги-доктора это знают и отправляют пациентов к нам на какие-то манипуляции. Например, аутотрансплантация, или пересадка зуба - такая операция стоит у нас на потоке, или травмы зуба - а наш институт является официальным центром травматологии зубов по России - и почти все травмы стекаются в основном к нам. Если мы можем помочь - мы всегда помогаем. А по поводу конкуренции - как таковой, жесткой конкуренции нет. Если тебя выбирают - к тебе придут. Если объективно - в каждой клинике Петрозаводска, подчеркну, в каждой, и даже в государственных учреждениях - есть один-два очень хороших доктора, очень профессиональных, даже, не побоюсь этого слова, звездных, но обязательно есть. И могу сказать как специалист с более чем 30-летним стажем - уровень стоматологии в Петрозаводске очень высокий.

- С какими сложностями столкнулся институт за время своего существования?

- Ну, наверное, самая основная сложность состоит в добывании препаратов. Понимаете, стоматология на данный момент не может быть полностью импортозамещена - многие компании производят свои препараты, свои инструменты уже десятки лет, и на сегодняшний день их пока невозможно заменить. Это, конечно, создает некоторые трудности - удлиняются сроки поставки, некоторые виды продукции уходят с рынка, и приходится искать альтернативы... Я, как директор, должна обеспечить своих докторов всем, чтобы качество оказываемых нами услуг оставалось на том же высоком уровне. И скажу без ложной скромности - у меня это получается. У нас есть постоянные поставщики, которые научились находить другие варианты, а мы сами научились искать альтернативные решения... В общем, за три года, что мы существуем, ни разу не было ситуации, когда у нас чего-то нет.

- 3 года - это много или мало?

- Это и много, и мало (смеется). На самом деле, мы еще в самом начале пути, нам еще расти и расти. И есть куда расти, есть куда развиваться. А вообще - нам становится тесно. 250 квадратных метров нам уже не хватает (улыбается). За 3 года мы зарегистрировали порядка 80 000 визитов пациентов, наш коллектив вырос до 25 человек, появилось 2 доктора-трихолога, которые занимаются лечением алопеции, волос и кожных проблем. Команда у нас, можно сказать, сформировалась, так что будем продолжать.

- Мария Владимировна, скажите, а какие у вас дальнейшие планы развития института ЧЛХ?

- Учиться. И расти, расширяться. Мы и так много учимся, но все время изучаем всю новую информацию, которая появляется по нашей специализации. Мы постоянно повышаем квалификацию наших сотрудников, потому что это очень важно, и в первую очередь - для пациентов. Нельзя рассматривать медицину исключительно как бизнес - да, какой-то элемент бизнеса здесь присутствует, но все же самое важное - желание врача нести здоровье. Здоровье наших пациентов для нас важнее, чем деньги. В нашей клинике мы не заточены на прибыль - мы заточены на результат.

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.30

Записаться на консультацию можно по тел.: +7 (814-2) 44-55-11

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

На правах рекламы. ООО «Дентал Хоум». ИНН 100101001