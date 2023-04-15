Вандалы разнесли стадион в Лахденпохье

Неизвестные проникли на стадион в Лахденпохье, где очень «весело» провели время. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья – навсегда».

Пострадали информационные щиты, скамейки вместе с бетонными основаниями, оторван электрический кабель.

«Кто-то (не самый умный) догадался исписать эти щиты черным маркером вдоль и поперек. Кроме списка имен присутствующих, там еще была и наскальная живопись в формате 18+. Причем в самых уличных, примитивных ее формах»,

- пишет возмущенная подписчица.

Также в паблике сообщается, что жители города Лахденпохья догадываются, что к акту вандализма имеют отношение подростки.

«Вот только многие родители будут крайне удивлены, узнав, что их воспитанное и во всех отношениях прекрасное чадо таковым на самом деле не является. А по-настоящему интересуется выпивкой, курением и похабщиной»

Фактом вандализма уже занялась полиция. // Фото: паблик «Лахденпохья – навсегда»