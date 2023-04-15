Мужчина подобрал девушку на трассе в Карелии и лишился автомобиля

Ночью 10 апреля 28-летний мужчина, ехавший на недавно купленном автомобиле в Сортавалу, встретил на дороге девушку и предложил ее подвезти. Та не отказалась, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В пути новая знакомая попросила водителя купить ей пива. Мужчина остановился у магазина, а когда вернулся, он обнаружил, что автомобиль исчез. Владелец сразу же позвонил в полицию, информация была передана дежурным нарядам.

Уже через несколько минут угнанный автомобиль отыскали. 25-летняя подозреваемая рассказала, что ее новый знакомый слишком долго ходил в магазин, и ей надоело ждать. Жительница Карелии села за руль и поехала к своему бывшему молодому человеку - мириться. До его дома она немного не доехала, автомобиль вылетел в кювет.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что девушка была сильно пьяна - в отношении нее был составлен протокол о езде в нетрезвом виде. // Фото: unsplash.com