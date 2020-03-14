14 марта 2020, 20:27
Валит снег - видимость на «Коле» в Карелии почти нулевая
В ГИБДД предупредили об ухудшении ситуации на дорогах республики
На дорогах Карелии сложилась сложная ситуация. Идет снег, очень скользко. Видимость близка к нулю.
ГИБДД республики опубликовала эту фотографию, снятую на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе. В Госавтоинспекции уверили, что в ближайшие дни снежная погода также сохранится, правда, прогноз погоды говорит об обратном. Судя по данным Гидрометцентра, завтра осадков не ожидается.
«Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны за рулем. Перед выполнением маневров убедитесь в безопасности, не применяйте резкого торможения, соблюдайте дистанцию и интервал между автомобилями. Выбирайте разумную скорость, при которой можно контролировать дорожную ситуацию», - посоветовали в ГИБДД.