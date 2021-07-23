Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России
Стало известно имя нового главного тренера российской сборной по футболу. После ухода Станислава Черчесова пост главного тренера национальной сборной страны по футболу занял 52-летний Валерий Карпин. О назначении сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Контракт со специалистом, который тренирует «Ростов», подпишут 26 июля. Он рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
«Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - заявил новый тренер. (фото rfs.ru)