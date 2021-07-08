Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. В ближайшее время будет начата работа по поиску кандидатов на эти позиции. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года»,

— заявил президент организации Александр Дюков.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Контракт с ним был заключен до 2022 года, по нему тренер получал 2,5 миллиона евро в год. // Фото: lenta.ru