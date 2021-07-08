Наталья Дьячкова встретится с Ириной Дегтяревой на RCC: Intro XIV

Петрозаводчанка Наталья Дьячкова по прозвищу «Рысь» сразится с москвичкой Ириной Дегтяревой. Женский бой на RCC: Intro XIV пройдет 17 июля в Екатеринбурге.



Для карельской спортсменки выступление будет не первым на турнирах RCC. В сентябре 2019 она вышла на бой в Екатеринбурге. Единогласным решением судей была повержена Мария Здирок. С тех пор Дьячкова по профи не выступала. Соперница «Рыси» намного опытнее. У Дегтяревой восемь профессиональных поединков против двух у Дьячковой.

Количество побед и поражений равное. В предыдущем бою Дегтярева одержала верх и сейчас будет особенно мотивирована повторить положительный результат.

Для справки:

Наталья Дьячкова, прозвище в ринге — «Рысь», российская спортсменка, мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, кандидат в мастера спорта России по ушу-саньда, неоднократная победительница чемпионатов России, чемпионка Европы, чемпионка мира среди профессионалов.

Russian Cagefighting Championship (RCC) — международная спортивная промоутерская компания в сфере организации и проведения профессиональных поединков по смешанным единоборствам. Создана Русской Медной Компанией. Головной офис компании находится в Екатеринбурге. Входит в десятку сильнейших лиг в мире. (фото пресс-служба турнира RCC)