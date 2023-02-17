Валентину Пивненко на Украине приговорили к 14 годам лишения свободы

Суды Украины заочно приговорили депутатов Госдумы России к длительным срокам лишения свободы. В числе осужденных есть также и карельский депутат Валентина Пивненко. Ее имя в списках нашел «КоммерсантЪ».

Сроки получили к настоящему моменту семь российских парламентариев – по 15 лет лишения свободы. Однако Валентине Пивненко дали почему-то на год меньше.

Всех депутатов Госдумы РФ осудили заочно за голосование о признании ЛНР и ДНР в феврале прошлого года.

Депутат Госдумы тогда рассказала «Петрозаводск говорит», что принимала участие в том голосовании. Ее за это включили в санкционный список. Но Пивненко отнеслась к этому спокойно. Она заявила, что это было ожидаемо. Приговор суда ее тоже не пугает. // фото: ЕР