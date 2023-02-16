В Минимущества Карелии подтвердили, что у Ладожских шхер есть границы

16 февраля на правительственном совещании по социально-экономическому развитию Сортавальского района зашла речь о национальном парке «Ладожские шхеры».

Недавно Минприроды России опубликовало новый проект нацпарка, в котором часть уникальных территорий были изъяты, что вызвало серьезный общественный резонанс. Свое заключение по проекту также выдали экологи и ученые. В пресс-службе Гринпис в РФ сообщили, что в проекте выявлены коррупциогенные факторы.

«Парк еще не создан»,

- заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании.

Он заметил, что работа по созданию парка не завершена. Между тем в 2017 году вышло постановление правительства России о создании национального парка «Ладожские шхеры», а в 2020 году Минприроды России утвердило положение о нацпарке, который сейчас находится под управлением национального заповедника «Кивач».

На территории Сортавальского района находятся 24 населенных пункта, которые граничат с Ладожскими шхерами. Министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская отметила, что генпланы этих поселений утверждены, но не везде нанесены границы населенных пунктов.

«Поэтому у нас возникает такая ситуация, что у нас, образно говоря, есть границы Ладожских шхер, а граница населенных пунктов только теоретическая. Нужно обязательно поставить задачу муниципалам… вносить сведения о границах»,

- отметила Свидская.

Парфенчиков представил ситуацию таким образом, что отсутствие границ населенных пунктов прежде всего затрагивает интересы местных жителей. По его мнению, сначала следовало определить границы населенных пунктов, а затем нацпарка.

В реальности все произошло в точности до наоборот. Губернатор Карелии поручил до конца 2023 года завершить формирование границ населенных пунктов, прежде всего тех, которые соприкасаются с, как выразился Парфенчиков, с «будущим парком «Ладожские шхеры».

«У нас скоро появится директор этого парка, администрация начнет работать. Надо, чтобы у нас был порядок»,

- сказал губернатор.

Фактически на совещании в правительстве подтвердили, что национальный парк «Ладожские шхеры» имеет точные границы, а проблема определения координат свойственна населенным пунктам, соприкасающихся с особо охраняемой природной территорией.

Ранее «Петрозаводск говорит» поговорил с ведущим руководителем программы по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) отделения Гринпис в России Михаилом Крейндлиным, который детально разбирался в ситуации с «Ладожскими шхерами».