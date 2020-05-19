19 мая 2020, 07:09
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
В июле в США начнется заключительная стадия тестирования противоковидного препарата
Биотехнологическая компания из США Moderna заявила о завершении первой стадии испытаний вакцины против коронавируса. Препарат уже протестирован на людях. Работа с добровольцами прошла в апреле, пишет РИА Новости.
По словам специалистов компании, после введения вакцины количество антител у участников теста либо превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших коронавирусом, либо находилось на том же уровне.
Ученые оценили результаты испытаний положительно. Участники эксперимента не испытали осложнений после введения препарата.
Сообщается, что в июле начнется финальная стадия клинических испытаний.