Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Биотехнологическая компания из США Moderna заявила о завершении первой стадии испытаний вакцины против коронавируса. Препарат уже протестирован на людях. Работа с добровольцами прошла в апреле, пишет РИА Новости.

По словам специалистов компании, после введения вакцины количество антител у участников теста либо превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших коронавирусом, либо находилось на том же уровне.

Ученые оценили результаты испытаний положительно. Участники эксперимента не испытали осложнений после введения препарата.

Сообщается, что в июле начнется финальная стадия клинических испытаний.