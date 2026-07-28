В ЖК «Компас» на Перевалке в продаже осталось всего семь квартир

Первый дом монолитного жилого комплекса от застройщика «Нова» будет введен в эксплуатацию в начале 2024. Сейчас в продаже остались последние квартиры по льготным ипотечным ставкам

Строительная компания «Нова» продолжает работы на своей первой стройплощадке на Перевалке. Фасад дома завершен уже на 70 процентов, на всех этажах дома ведется отделка.

Для каждого своего проекта «Нова» разрабатывает отдельную квартирографию. Особенность ЖК «Компас» - большие квартиры с необычными планировками. Неудивительно, что в продаже осталось меньше десятка квартир. Сейчас просторная жилплощадь – редкость на рынке Петрозаводска.

Так, еще можно успеть приобрести двухкомнатную квартиру классического формата с отдельной кухней. Площадь квартиры – 54 квадратных метра.

Геометрия всех комнат идеальна, поэтому с подбором мебели никаких проблем не возникнет. В одной из спален спроектирована отдельная гардеробная, во входной зоне – ниша под систему хранения и сезонную одежду. Немаловажно то, что в санузле достаточно места для необходимой сантехники, полноценной ванны и стиральной машины.

Есть варианты с тремя комнатами: на 62,5 и 90 квадратных метров. Вариант чуть меньше – это две изолированные комнаты и просторная кухня-гостиная.

Такая квартира хорошо подойдет как семье с детьми, так и паре – в свободной комнате можно обустроить кабинет, а в большой кухне-студии собирать друзей или родных.

В квартире площадью 90 квадратных метров – не только две комнаты и кухня-студия.

Здесь два санузла (причем одна из ванных оборудована окном), и две гардеробные. Одна прилегает к спальне, что позволяет идеально зонировать территорию, разделив жилье на детскую и родительскую половину или же на приватную и общую.

Все еще можно приобрести и четырехкомнатную квартиру площадью 109 квадратных метров.

Здесь также есть все, чтобы жизнь большой семьи была комфортной: два санузла, спальни с гардеробными, кухня-гостиная площадью более 25 квадратных метров. В этой квартире также два остекленных балкона. А значит, здесь много свежего воздуха и света.

Приобрести квартиры в популярном «Компасе» сейчас можно по ипотеке* с господдержкой, а значит, по выгодной ставке.

Проконсультироваться можно в отделе продаж компании-застройщика (Комсомольский проспект, 29, телефон 59-47-47), а увидеть все планировки – в подборке «Новы».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

*Банки-партнеры: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (лиц.ЦБ РФ №30 от 10.09.15), ПАО "Совкомбанк" (лиц. ЦБ РФ №963 от 05.12.2014 г), ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", лиц. ЦБ РФ №2209 от 24.11.2014 г., Банк ГПБ (АО), лиц. ЦБ РФ №354 от 29.12.2014 г., Банк ВТБ (ПАО), Лиц. ЦБ РФ №1000 от 08.07.2015, ПАО Сбербанк, Лиц.ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015 г.

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