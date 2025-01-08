В земельном законодательстве грядут серьезные изменения  

Текст, фото: Антонина Кябелева

Заместитель руководителя карельского управления Росреестра Татьяна Полякова рассказала об изменения законодательства, которые произойдут в 2025 году в сфере земельных отношений.

В электронном виде сегодня оказываются 62% услуг в области государственной регистрации прав и кадастрового учета. С 1 марта 2025 года юридические лица обязаны будут обращаться за госрегистрацией прав и кадастровым учетом только в электронном виде. Исключение сделаны для сделок между юридическими лицами и гражданами. Но договоры долевого участия в строительстве, отметила Полякова, будут регистрироваться только в электронном виде. Причем застройщику отводится 30 дней на регистрацию прав дольщиков после подписания передаточного акта.

По официальной информации, в Карелии 69% земельных участков не имеют установленных границ.

«Самый популярный вопрос, который задают граждане по телефону, обращаясь в управление Росреестра, могу ли я продать земельный участок, если у меня не установлены границы»,

- сказала Полякова.

С 1 марта 2025 года, отметила она, невозможно будет зарегистрировать право ограничения, обременения на земельный участок, если у него не установлены границы.

«Продать и подарить такой участок будет невозможно. Более того, невозможно будет те же действия произвести со зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке без границ»,

- предупредила Татьяна Полякова.

Это, по ее оценке, станет стимулом для определения границ земельных участков, что снизит количество конфликтных ситуаций и судебных споров.

Она посоветовала гражданам воспользоваться личным кабинетом правообладателя на портале Росреестра, где отображается вся информацию о принадлежащих человеку на праве собственности объектах недвижимости или находящихся у него в аренде. Перед сделкой лучше запросить подобную выписку у продавца, чтобы убедиться, что на объект не наложен арест или другие ограничения.

Другой заместитель руководителя управления Росреестра Владимир Карвонен рассказал, что ведомство обзавелось собственным беспилотным летательным аппаратом. В 2024 году удалось совершить 9 полетов и обследовать 346 гектаров земли в Пряжинском и Прионежском районах. Квадрокоптер, по его словам, позволяет более комплексно обследовать территории, минимизировать трудовые затраты, и увидеть реальную картину происходящего на том или ином земельным участке благодаря качественным снимкам высокого разрешения. Если выявляются нарушения, то Росреестр может инициировать внеплановую проверку. Правда, в Карелии, которая имеет продолжительную государственную границу с Финляндией, полеты дрона приходится долго согласовывать. К тому же нередко приходится отменять полеты из-за сильного ветра или неблагоприятных погодных условий.

В 2024 году ведомство провело 3,2 тысячи контрольных мероприятий, выявив 1361 нарушение. Карвонен отметил, что до сих пор действует мораторий на проведение внеплановых проверок, что затрудняет работу ведомства. Никаких сведений о том, что мораторий собираются отменить, нет. Но есть и обнадеживающие новости, которые помогут навести порядок в области земельных отношений.

С 1 марта 2025 года, рассказал Карвонен, Земельный кодекс РФ будет дополнен термином «освоение земельного участка». Собственнику или арендатору земельного участка будет дано три года, чтобы использовать землю в соответствии с его предназначением. Карвонен отметил, что в Карелии немало участков, особенно в садовых кооперативах, которые никак не используются и зарастают бурьяном. Лишить права собственности такого владельца раньше было нельзя, так как в законодательстве не был определен срок, в течение которого участок нужно было освоить.

В управлении Росреестра считают, что навести порядок в области земельных отношений мешает отсутствие границ водных объектов, мораторий на внеплановые проверки и отсутствие у ведомства права выходить с исками в суд.