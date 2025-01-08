Идет регистрация на ЕГЭ-2025

Продолжается регистрация на Единый государственный экзамен в 2025 году, напоминает портал ЕГЭ в Карелии. Для участия в едином государственном экзамене в досрочный и основной периоды необходимо зарегистрироваться до 1 февраля 2025 года включительно.

Учащиеся 11-х (12-х) классов подают заявление по форме 1 для участия в ГИА-11, включая ЕГЭ, в своей школе, если она имеет государственную аккредитацию по программе среднего общего образования.

Те, кто обучается в форме самообразования или семейного обучения, а также учащиеся школ без государственной аккредитации и студенты техникумов, желающие получить аттестат о среднем общем образовании, подают заявление по форме 1 в школы с государственной аккредитацией, дополнительно подавая заявление о зачислении в эти школы экстерном для прохождения ГИА-11.

Выпускники прошлых лет, студенты техникумов, планирующие использовать результаты ЕГЭ для поступления в вузы, и учащиеся иностранных образовательных организаций подают заявление по форме 2 в места регистрации, определенные министерством образования и спорта Республики Карелия.

С расписанием ЕГЭ на 2025 год можно ознакомиться здесь. // Фото: Freepik