08 января 2025, 15:19
Общество

Получивший ожоги при взрыве газа отправлен в Санкт-Петербург

Стало известно, где пострадавший будет проходить лечение

Пострадавший при взрыве газа в доме по ул. Луначарского в Петрозаводске мужчина, на реанимобиле транспортируется в Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр здравоохранений Карелии Михаил Охлопков. Ранее сообщалось, что мужчина при взрыве получил тяжелее ожоги.

Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить в специализированном ожоговом центре НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

В Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи остаются трое пациентов с не угрожающими жизни травмами.

 

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