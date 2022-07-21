В земельное законодательство могут внести новые поправки

В работе круглого стола, проходившего Госдуме, обсуждались вопросы совершенствования земельного законодательства. В мероприятии принял участие министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. Он внес предложение по изменению закона, передает пресс-служба регионального правительства.

«В качестве меры, направленной на совершенствование процедуры вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, Владимир Лабинов предложил ввести в качестве критерия, устанавливающего факт «неиспользования» собственником земель, установить отсутствие подтверждающих документов о производстве на этих землях товарной продукции»,

- говорится сообщении.

Министр также предложил наделить субъекты РФ правом устанавливать номенклатуру и объемы производства продукции для этих целей и процедуру изъятия. Предложения будут обсуждаться законодателями. Фото: pxhere.