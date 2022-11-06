В Заонежье продолжается «вонючий эксперимент»

Текст: Татьяна Смирнова

Полигоном для испытания так называемых «удобрений» из отходов форелевого производства стали сенокосные угодья совхоза «Толвуйский» в Заонежье. Местные жители с прошлой весны бьют тревогу – тогда между деревнями Великая Нива и Толвуя, на бывших полях уже не существующего совхоза «Прогресс», в старые и заросшие деревьями силосные траншеи начали сливать зловонную жижу, привезенную фурами из Мурманской области. Этикетки на ёмкостях насторожили людей: «Силос рыбный для непродуктивных и продуктивных животных с добавлением муравьиной кислоты» с истекшим сроком годности, видимо, решили утилизировать подальше от места производства…

Общественность недоумевала: как так, одной рукой власть завлекает в Карелию туристов, строит дорогу через Заонежский полуостров, раздает гранты на продвижение местных достопримечательностей, продвигает «Былинное Заонежье», а другой рукой устраивает эксперимент с непредсказуемым результатом для местной экологии? На видео с места слива «силоса», присланное журналистам местной жительницей, отчетливо показано, как зловонные ручьи текут по дороге, ведущей в сторону речки Падмозерки, впадающей в Онежское озеро.

Год назад министр сельского и рыбного хозяйства Лабинов, известный своим лояльным отношением к «проделкам» форелеводов, объяснил происходящее в интервью журналисту нашего издания жестко. По его словам, «скандал вокруг доставки рыбного силоса высосан из пальца». И он даже предположил, что «тема раздута провокационно». Выяснилось, что отходы форелеводческих хозяйств от «Русского моря – Аквакультура» впервые доставили в Карелию еще в 2020 году в совхоз «Ведлозерский», а потом и в «Толвуйский». «Просрочку», которую не удалось скормить скоту, стали завозить по личной инициативе Лабинова, и он намерен применять «силос» на полях государственных животноводческих хозяйств, смешивая с навозом и доломитовой мукой. Трава на пожнях попрет в рост, как бешеная.

«Мне одна фермер рассказала, что под каждый кустик рассады помидора или огурца закапывает в землю рыбу. И у нее хороший урожай…»,

– пояснил свое научное понимание мира министр.

Правда, продолжил: «У нас пока еще нет практики технологического сопровождения для использования этого продукта, поэтому мы начинаем экспериментировать. Это была моя команда – завезти, складировать, а потом будем рассматривать, как это вносить».

Надо отдать должное надзорным органам, которые не пропустили скандал с рыбными отходами мимо ушей. «Россельхознадзор» год назад опубликовал результаты административного расследования по разливу рыбных отходов в районе села Толвуя, в которых говорилось, что пробы, направленные в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований на микробиологические, агрохимические и химико-токсикологические качества, показали загрязнение почвы патогенными энтеробактериями (энтерококки, бактерии группы кишечной палочки) на глубине 0-5 и 5-20 см. Помимо микробиологического загрязнения, в почве обнаружено превышение ориентировочно допустимых концентраций меди, мышьяка, свинца, никеля и цинка…

«Категория загрязнения почв – опасная»,

– заключили специалисты «Россельхознадзора».

Кроме того (куда же смотрел экспериментатор Лабинов?), сотрудники ведомства подтвердили, что отходы рыбного производства поступили в Карелию из Мурманской области от ООО «Русское море – Аквакультура» в количестве 89 тысяч кг без ветеринарных сопроводительных документов. Это является серьезным нарушением ветеринарно-санитарных правил. Но ответил за это не минсельхоз, а компания-перевозчик и руководство организации-поставщика – они были привлечены к административной ответственности: оштрафованы на 150 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, соответственно. Совхоз «Толвуйский», которому минсельхоз, по сути, навязал это «удобрение», был оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Разлив не подготовленного соответствующим образом и не переработанного в удобрение продукта привел к уничтожению плодородного слоя почвы. Таким образом, предприятие нарушило правила и требования использования земель сельскохозяйственного назначения»,

- говорится в сообщении Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Совхоз «Толвуйский», для которого предназначались удобрения, не согласился с наказанием и обратился в суд. В январе 2022 года Медвежьегорский районный суд оставил постановление надзорного органа без изменения, жалобу совхоза – без удовлетворения.

Казалось бы, точки над i расставлены, эксперимент надо сворачивать. Как бы не так! Нынешней осенью местные жители снова были встревожены наездом фур с мурманскими номерами, а вскоре на пожни рядом с деревней Савинская начали сливать тонны вонючей жижи, которая с осенними дождями непременно попадает в речку Калевку, а по ней – в Онего. «Легендарное Заонежье», как любит называть этот уникальный край глава Карелии Артур Парфенчиков, снова утопает в отходах форелевого производства. А знает ли Артур Олегович, что здесь продолжается «масштабный эксперимент»?

Коренные заонежане, которым, по обыкновению, ничего не сообщили, обратились к главе Толвуйского сельского поселения Татьяне Боровской, а она – к директору совхоза Сергеенко, который признался, что на полях «Толвуйского» идет эксперимент.

Официальный ответ директора был получен в сентябре, когда на сенокосные угодья уже лились тонны вонючей жижи. В группе «Толвуяне, объединяйтесь» появилась подборка документов, вызывающих серьезные вопросы к авторам эксперимента. Как следует из ветеринарного свидетельства, выданного 21 сентября 2022 года Ветеринарной станцией по Петрозаводску и Прионежскому району, в Толвую планируется доставить «в качестве удобрения» 19 тысяч 717 кг продукции «Агроморе», лабораторных исследований которой... не проводилось.

Производитель, находящийся на промплощадке Ура-Губа Мурманской области в своих документах указывает, что «Агроморе» - это агрохимикат, органическое удобрение. Указаны и дозы внесения в почву этого «ноу-хау», правда, «после проведения регистрационных испытаний возможна корректировка дозы применения». Многостраничный документ завершается разделом «Экотоксилогическая характеристика агрохимиката», где что ни пункт – то страх Божий.

Если вкратце, из него следует, что возможности загрязнения окружающей среды, включая почвенный покров, поверхностные и грунтовые воды, атмосферный воздух, полезную флору и фауну, – не исключены. Поскольку, читаем: «Сведения об уровне опасности будут получены в процессе регистрационных испытаний». То есть на сегодня нет никакой гарантии, что земля Заонежья, ее водоемы, растительность, животные, включая коров, которых будут кормить травой с удобренной пожни, и, главное, люди не пострадают от эксперимента?

Поэтому запомним-ка мы ответ Лабинова на вопрос СМИ, кто разрешил привезти в Заонежье рыбьи отходы:

«Я не просто разрешил, я дал команду привезти. Ничего плохого в этом нет…»

Следовательно, и отвечать за отрицательный результат должен министр персонально.

До сих пор остается открытым вопрос, на который правительство Карелии не ответило гражданам: почему эксперимент ставится на землях Заонежья, поблизости от одного из стратегических пресноводных водоемов Европы, а не где-нибудь неподалеку от места производства «силоса», ведь в Мурманской области тоже есть животноводческие хозяйства, в конце концов, на этом «удобрении» можно ягель выращивать и кормить им северных оленей...

– В то же время своего удобрения в «Толвуйском» просто завались: навоз со скотного двора складируют, его девать некуда. Говорят, будут продавать. А бывшие картофельные поля зарастают - уже несколько лет, как «Толвуйский» отказался от посадки картофеля, знаменитая когда-то на всю Карелию и за её пределами толвуйская картошка почему-то вдруг стала «нерентабельной»! – комментирует происходящее заонежанка Татьяна Николюкина. – А куда уходит толвуйское молоко? Это уже ни для кого не секрет – в Вологодскую область, и это опять же стараниями министра Лабинова.

Кстати, до сих пор не ясен вопрос с землей, где сливаются рыбные отходы: год назад вылили эту жижу на земле, не принадлежащей «Толвуйскому» – это территория бывшего совхоза «Прогресс», принадлежащая Великогубскому сельскому поселению. Вот так! Власти распоряжаются землей как хотят: где хотят, заражают, что хотят, выделяют под застройку «для туристов». Новый проект туристического комплекса в Оятевщине - это еще один «кошмарный сон»: до такого «златоглавого чуда» даже Нелидов в свое время не додумался. Было Заонежье краем былин, а стало воплощением в жизнь самых страшных сказок.

«Общественность заонежского края очень беспокоит ситуация с привозимыми в Толвую «экспериментальными удобрениями». Как могло так случиться, что, проделав неближний путь из Мурманской области, эта потрава беспрепятственно оказалась у берегов Онежского озера?»

- комментирует председатель КРОО «Заонежье» Валентина Сукотова.

Со слов жителей Толвуи, родные поля принимают за каждый рейс по сто тонн заразы, которая через речку Калевку беспрепятственно попадает в Онего. Граждане обеспокоены за качество воды и выражают протест против такого «использования» земель сельхоз назначения, - говорит председатель Валентина Сукотова.

«Эксперимент», грозящий катастрофическими последствиями, продолжается при прямом попустительстве региональной власти и бездействии правоохранительных и надзорных органов. На карельскую землю льются тонны и тонны непонятной токсичной жидкости. И конца этому нет…