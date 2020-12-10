В Заксобрании не стали обсуждать эпидемию коронавируса в Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии не стали обсуждать ситуацию с распространением коронавируса в республике. Рассмотреть эту тему на сессии Заксобрания намеревались два депутата, но их предложение было отклонено.

Так, депутат Андрей Мазуровский хотел поставить вопрос о министре здравоохранения Михаиле Охлопкове.

– Ситуация, которая сложилась с оказанием медпомощи, абсолютно неприемлема. Я делаю большие опросы в медицинской среде; та система, которая создана, полностью себя дискредитировала. Пустует поликлиника МВД, пустует поликлиника Минобороны. Действия медицинских работников не согласованы. При этом врачи прилагают героические усилия.

Министр не умеет создать команду. У нас всегда были в чести врачи, учителя, творческие работники, и с ними действовать приказами – невозможно. Состав министерства слабый, он убрал оттуда всех людей, кто мог высказать хоть какую-то иную точку зрения. Организовал военную структуру, которая любые, даже самые глупые, распоряжения выполняет.

У министра есть желание и умение переключить ответственность на других, яркий пример – ситуация с уволенным главврачом Инфекционной больницы Белкиным. Если больница рассчитана на 190 коек, то обслуживать 300 коек очень тяжело. Вместо того, чобы помочь, он просто убрал Белкина и сделал его крайним. Надо подсказать главе республики, что такого министра нужно просто убирать, – заявил Андрей Мазуровский.

Другой парламентарий, Ирина Петеляева, предложила заслушать руководителя Оперштаба по борьбе с эпидемией.

– Идет полная несостыковка, министерство захлебывается, в ручном режиме пытается спасти ситуацию. Иду за внуком в детский сад, а мне говорят: «У нас тут девочка, у которой мама вроде как болеет». Девочка ходит в садик неделю. После этого вся моя семья заболевает! А в республиканской инфекционной больнице лечат одним ибупрофеном.

Но большинство депутатов не пожелали тратить время на обсуждение сложившейся ситуации.

– Да, там, конечно, бардак, как и во всей нашей необъятной Родине, но тонкостей бардака я бы не хотел,

– отметил Виталий Красулин.

– Об отставке министра можно говорить только вместе с вопросом об отставке главы Роспотребнадзора. Потому что не прерываются цепочки распространения инфекции, и при таком количестве больных ни один министр не справится, – считает Эмилия Слабунова. В итоге вопрос в повестку дня включать не стали, сосредоточившись на главной теме – изменениях в региональном бюджете.