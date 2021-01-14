В январе будут выбраны подрядчики на ремонт петрозаводских дорог

В 2020 году на самых изношенных магистралях Петрозаводске велись ремонтные работы. Это прежде всего центр города, где самый активный трафик.

На 2021 год ремонт дорог запланирован в отдаленных районах Петрозаводска. В январе пройдут конкурсные процедуры на выбор подрядчика для ремонта дорог и тротуаров на 2021-2022 годы. Подрядчик сможет заблаговременно запастись техникой, материалами и с наступлением благоприятного сезона приступить к дорожным работам.

За счет реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог в столице Карелии ежегодно в течение пяти лет выделяется 500 млн рублей. Речь идет не о косметических работах с напылением асфальта, а о качественном ремонте с четырехлетней гарантией. Автолюбители Петрозаводска уже успели оценить качество таких работ на центральных магистралях Петрозаводска.

Также в рамках национального проекта в Петрозаводске будет продолжен ремонт дворов и междворовых территорий. В прошлом году в столице Карелии преобразился 71 двор.