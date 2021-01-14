Поступления в казну от лесного комплекса Карелии сократились в 2 раза

За 2020 год предприятия лесного комплекса Карелии перечислили в казну в два раза меньше налогов, чем в прошлом году. Об этом на профильном комитете Законодательного собрания рассказал замминистра природных ресурсов республики Сергей Шарлаев.

– Год для нашего лесного комплекса оказался тяжелым, – констатировал чиновник. – По итогам 11 месяцев по предприятиям ЛПК объем налоговых платежей составил 1,7 миллиарда рублей, что, к сожалению, составляет 52 процента к уровню прошлого года.

Снижение наблюдается на лесозаготовках, в целлюлозно-бумажной промышленности. Как отметил заместитель министра, в целлюлозно-бумажной промышленности налог на прибыль рухнул на 99 процентов.

При этом представитель ведомства отметил, что лесопромышленники за год заготовили порядка 7,7 миллиона кубометров леса, что гораздо больше, чем в 2019 году. Сокращается экспорт древесины – но, как пояснил Шарлаев, это тренд, связанный с пожеланиями президента России.

Кроме того, производители превысили прежние показатели по количеству пиломатериалов. Объемы изготовления целлюлозы остались прежними. Однако просело производство плит: сказался крах медвежьегорского предприятия «Карелия ДСП». Снизились также объемы производства газетной бумаги и бумажной упаковки.