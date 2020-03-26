В WhatsApp появится функция, которой нет в других мессенджерах

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp в скором времени получат доступ к функции проверки информации на достоверность, сообщает «Российская газета».

Нажав на значок лупы, юзер отправит запрос в Google, который даст ответ на вопрос, является ли пересылаемая информация достоверной или нет. Часто поисковик выводит на самый верх материалы, в которых опровергаются фейки. Так пользователь сможет понять, что какую-то информацию, возможно, пересылать друзьям не стоит.

Ранее WhatsApp сократил максимальное количество пользователей, которым можно отправить сообщение в массовой рассылке. Это также сделано с целью препятствовать распространению слухов.