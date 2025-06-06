В выходные в Карелии может быть очень громко

Теплую, но мокрую погоду прогнозируют в Карелии в грядущие выходные. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гром, предупредили в региональном гидрометцентре.

7-8 июня прогнозируют южный, юго-западный умеренный ветер, но при грозе он может перейти в порывистый. Температура будет на 1-3 градуса выше средних значений для июня. Ночью ожидается +7, +12 градусов, днем +16, +21.

Погода мало изменится и в начале недели. С приходом нового циклона в большинстве районов Карелии пройдут интенсивные дожди и станет немного прохладнее – ночью +5, +10, днем на севере +13 градусов тепла, на юге +17. © «Петрозаводск говорит»