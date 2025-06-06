06 июня 2025, 14:51
В выходные в Карелии может быть очень громко
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей республики в ближайшие выходные 7 и 8 июня
фото: © «Петрозаводск говорит»
Теплую, но мокрую погоду прогнозируют в Карелии в грядущие выходные. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гром, предупредили в региональном гидрометцентре.
7-8 июня прогнозируют южный, юго-западный умеренный ветер, но при грозе он может перейти в порывистый. Температура будет на 1-3 градуса выше средних значений для июня. Ночью ожидается +7, +12 градусов, днем +16, +21.
Погода мало изменится и в начале недели. С приходом нового циклона в большинстве районов Карелии пройдут интенсивные дожди и станет немного прохладнее – ночью +5, +10, днем на севере +13 градусов тепла, на юге +17. © «Петрозаводск говорит»