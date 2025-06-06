06 июня 2025, 08:31
Погода

Дождливую погоду обещают петрозаводчанам в выходные

Стало известно, какая погода установится в субботу и воскресенье в городе
одуванчики
фото «Петрозаводск говорит»

После солнечных дней на неделе в выходные в карельской столице будет дождить.

Согласно прогнозу, представленному ЕДДС, осадки ожидаются в оба выходных дня.

В субботу 7 июня температура воздуха прогнозируются в пределах +11, +19 градусов. Ожидается юго-западный ветер 12 метров в секунду. А также дождь.

В воскресенье температура воздуха также в пределах +13, +19 градусов, южный ветер 10 м/с. Ожидается небольшой дождь. © «Петрозаводск говорит»

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погода