06 июня 2025, 08:31
Дождливую погоду обещают петрозаводчанам в выходные
Стало известно, какая погода установится в субботу и воскресенье в городе
фото «Петрозаводск говорит»
После солнечных дней на неделе в выходные в карельской столице будет дождить.
Согласно прогнозу, представленному ЕДДС, осадки ожидаются в оба выходных дня.
В субботу 7 июня температура воздуха прогнозируются в пределах +11, +19 градусов. Ожидается юго-западный ветер 12 метров в секунду. А также дождь.
В воскресенье температура воздуха также в пределах +13, +19 градусов, южный ветер 10 м/с. Ожидается небольшой дождь. © «Петрозаводск говорит»