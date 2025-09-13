13 сентября 2025, 16:00
В воскресенье в Карелии будет больше 20 градусов тепла

Прогноз погоды на завтра, 14 сентября
грибы в лесу
фото: Петрозаводск говорит

В воскресенье, 14 сентября в Карелии ожидается облачая с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северным районам, кратковременный дождь.  

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°С, местами до +15°С, днём +17,+22°С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +19, +21°С.  Атмосферное давление будет мало меняться.

