В воскресенье на Валааме вспоминали об освоении Аляски

9 августа на Валааме была освящена часовня во имя преподобного Германа Аляскинского, простого монаха, ставшего главой православной духовной миссии на Аляске в конце XVIII века, сообщает Российская газета.

Именно эта миссия положила начало распространению православия в Америке. По дате освящение совпало с 50-летней годовщиной канонизации Германа Аляскинского.

Духовная миссия, в которую входили иноки из Валаамской обители, была создана в 1793 году и получила название Кадьякской (с центром на острове Кадьяк). Герман (в миру Егор Попов) тогда был простым монахом, им же он оставался и на Аляске, когда фактически стал главой миссии. Он отклонял предложения по посвящению в сан иеромонаха, а затем архиепископа, говоря:

Я - нижайший слуга здешних народов и нянька.

Епархия Аляски (также Ситкинская, Анкориджская и Аляскинская епархия, англ. Diocese of Sitka, Anchorage and Alaska) — епархия Православной Церкви в Америке, существует по сей день.

Сейчас на Аляске около 90 православных приходов, около 40 священников и больше 100 чтецов с семинарским образованием. Там, где нет священников, богослужение проводят чтецы. Большинство священников — из местных жителей, поэтому они могут жить в поселениях, которые по-прежнему существует благодаря рыболовству и охоте.

Некоторые индейцы и алеуты до сих пор носят «русские» фамилии — Александровы, Михайловы, Кашеваровы.