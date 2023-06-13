В УФСИН прокомментировали ЧП в колонии №9

В управлении федеральной службы исполнения наказаний по Карелии коротко прокомментировали сообщения СМИ о пожаре в «девятке».

Судя по появившейся информации, которую сообщает ИА «Республика», в УФСИНе считают, что пожара в колонии-поселении №9 не было, но был дым.

«Произошло задымление без возгорания в сушильном помещении в результате контакта упавших вещей осужденных на горячую поверхность отопительного прибора»,

- цитирует издание комментарий ведомства.

Также говорится, что людей не эвакуировали, пострадавших нет, учреждение работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рано утром 11 июня на втором этаже здания «девятки» произошел пожар, осужденных эвакуировали до приезда огнеборцев, а с пожаром боролись 19 спасателей. // фото с сайта fsin-mag.ru