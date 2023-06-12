12 июня 2023, 22:04
СМИ: Почти два десятка пожарных боролись с огнем в колонии №9
Заключенных эвакуировали до приезда профессиональных огнеборцев
Пожар произошел в «девятке» в Петрозаводске. По информации «МК в Карелии», огонь вспыхнул 11 июня на втором этаже здания колонии №9 на Птицефабрике около 5:33.
Заключенных эвакуировали до приезда спасателей.
С огнем боролись 19 пожарных. Огонь повредил второй этаж, где находились спальни, кухня и санузел. В ходе тушения оказался залит и первый этаж. В региональном МЧС изданию сообщили, что возгорание потушили за полчаса. В результате инцидента никто не пострадал. // фото freepik.com