В трех районах республики установлен 2 класс пожарной опасности

Летчики-наблюдатели Карельского центра авиационной и наземной охраны начали патрулирование лесов с воздуха. В Сортавальском, Питкярантском, Лахденпохском районах на сегодняшний день установился 2 класс пожарной опасности, сообщили в пресс-службе минприроды республики. Возгораний пока не обнаружено.

«В остальных районах – 1 класс пожарной опасности, при котором угроза возникновения пожаров минимальна или полностью отсутствует. При повышении класса авиапатрулирование будет проводиться по всей территории региона»,

- пояснили в министерстве.

Для мониторинга обстановки в лесах Карелии используются 5 самолетов Cessna и 2 самолета Ан-2. Также заключен контракт на переброску десантников вертолетом Ми-8 к местам возгораний. Фото: gov.karelia.ru.