Память погибших на Донбассе почтили в Петрозаводске минутой молчания

Память жителей Карелии, погибших на Донбассе, почтили сегодня минутой молчания. Митинг в поддержку специальной военной операции прошел на Онежской набережной в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе правительства региона. Участниками митинга стали около 200 человек.

«Спасибо каждому, кто участвует в сборе помощи для жителей Донбасса: им нужна наша поддержка», - отметил член Общественной палаты Карелии Илья Герасев, который находился в составе карельской делегации и утром 20 мая вернулся с Донбасса.

Свои номера представили ансамбль народной песни «Вольные просторы», воспитанники казачьего юнармейского отряда. Собравшиеся присоединились к акции «Белая лента», смысл которой в том, чтобы завязать ленту на рукаве в знак поддержки российской армии. Традиция возникла на Донбассе, когда близкие повязывали такие ленты военным и ополченцам перед отъездом. (фото пресс-служба правительства РК)