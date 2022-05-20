При поставке продуктов в школы Карелии выявлены десятки нарушений

С начала года региональным управлением Россельхознадзора проводился лабораторный мониторинг безопасности и качества продукции, которая поступает в школы и ссузы Карелии. За этот период было выявлено 38 нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В большинстве случаев они касались госзакупок продукции, запрещенной для обеспечения детского питания – это крабовые палочки, сало, свиные субпродукты. Кроме того, в апреле в одну из школ Петрозаводска были поставлены сливочное масло из в Московской области и сыр из Татарстана несоответствующего качества.

Предприятиям-изготовителям были выданы предостережения о недопустимости нарушения, а получателю продукции – предупреждение о неиспользовании некачественных продуктов и о проведении необходимой претензионной работы с исполнителем госконтракта. Фото: pixabay.