В трех районах Петрозаводска отключат горячую воду

Временные неудобства коснутся жителей домов в Центре, на Кукковке и в Первомайском районе, предупредили в мэрии.

7 сентября с 10 до 18 часов горячую воду отключат на Железнодорожной улице в домах № 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 8, 8-а, 8-б, 10.

9 сентября с 9 до 18 часов временные неудобства коснутся жителей домов № 24, 26, 28, 30, 32, и 34 на Балтийской улице.

10 сентября с 9 до 18 часов горячей воды не будет в доме № 30 на проспекте Ленина и в доме № 47 на Красной улице.

Неудобства объясняют необходимостью подключения коммуникаций к новым объектам и модернизации систем теплоснабжения.